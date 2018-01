N-VA roept op om in eigen stad te winkelen 24 januari 2018

N-VA Eeklo lanceert een campagne om de inwoners van Eeklo aan te zetten om meer in eigen stad te winkelen. Er wordt een affichecampagne opgezet.





"Eeklo is niet meer het commercieel centrum van vroeger", zegt Hilde Lampaert (N-VA). "Daar moeten we samen iets aan doen. Als fiere Eeklonaar koop ik bij de lokale handelaar. Bij onze lokale ondernemer vind je kwaliteit. Het advies en een goede service krijg je er gratis bij."





De hashtag #ikshopinEeklo wordt ondertussen gedeeld op sociale media. "Plaats een foto waarop je je eigen winkeltas van de lokale handelaar laat zien, of post een foto met drank en spijs bij één van onze horecazaken", roept Lampaert nog op. (JSA)