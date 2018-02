N-VA lanceert verkiezingsslogan 15 februari 2018

N-VA Eeklo heeft de slogan voor de komende verkiezingen gelanceerd. Dat wordt: 'Veilig thuis in een welvarend Eeklo'.





"De Eeklonaar zelf wordt opnieuw belangrijk : zijn thuis, zijn straat, zijn stad en zijn identiteit", zegt lijsttrekker Hilde Lampaert. "Het programma is dan ook volledig op deze slogan gericht. Grote projecten die het ego van sommige politici strelen, hebben we genoeg gehad. We willen opnieuw de burger op de eerste plaats stellen en hem een warm, sociaal, levendig en welvarend Eeklo geven." (JSA)