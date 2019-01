N-VA Eeklo klaar met nieuwe ploeg: “Met veel ambitie de nieuwe meerderheid kritisch volgen” Joeri Seymortier

15 januari 2019

09u44 0 Eeklo N-VA Eeklo is met een vernieuwde ploeg klaar om nog eens zes jaar oppositie te voeren in Eeklo.

N-VA moet samen met CD&V in de oppositie. SMS, Open Vld en Groen besturen nu de stad. De mandatarissen Rita Gysels en Ann Eggermont zetelen voor N-VA niet langer in de gemeenteraad. Naast de vertrouwde mandatarissen Peter De Graeve, Rudi Desmet en Hilde Lampaert, wordt de ploeg van N-VA nu vernieuwd met Danny Plaetinck, Paul Verstraete en Nathalie De Coster. “We zijn blij dat er in onze nieuwe ploeg een pak expertise bijgekomen is”, zegt fractieleider Peter De Graeve. “We gaan met heel veel ambitie de nieuwe meerderheid kritisch volgen. We gaan de komende zes jaar ook nog meer ons best doen om onze visie aan de bevolking duidelijk te maken.”