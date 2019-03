Mysterie De Ramblas onthuld: uitbaters De Bakkerei nemen ’t Binnenhof over Horecakoning Eddy Deketelaere en vrouw Nagiba komen naar Markt Joeri Seymortier

27 maart 2019

12u17 0 Eeklo Het mysterie van de nieuwe horecazaak De Ramblas in Eeklo is onthuld. Horecakoning Eddy Deketelaere en zijn vrouw Nagiba, de uitbaters van De Bakkerei, nemen nu ook ’t Binnenhof op de Markt van Eeklo over. Daar gaan ze de nieuwe zaak De Ramblas uitbouwen. Ze blijven ook in De Bakkerei en gaan die zaken combineren.

Al weken wordt Eeklo via sociale media nieuwsgierig gemaakt over wie de mensen zouden zijn achter de nieuwe zaak De Ramblas die in Eeklo komt. Nu is er duidelijkheid: Eddy en Nagiba Deketelaere nemen volgende week donderdag 4 april ’t Binnenhof over. Dat is de horecazaak met het grootste terras op de Markt van Eeklo. Deketelaere mag gerust de horecakoning van Eeklo genoemd worden, want hij zorgde al voor voetbal op groot scherm op de Markt, en was ook de man achter de organisatie van de Langste Tafel.

“We zijn al een tijd op zoek naar een nieuwe locatie in het centrum van Eeklo, om eventueel een pop-up te maken voor de periode dat De Bakkerei dicht moet voor de verbouwingen van het Cultuurcentrum”, legt Eddy Deketelaere uit. “We hebben veel panden bezocht, maar overal bleek de investering voor de inrichting te groot voor de korte tijd van een pop-up. We zijn dan maar op zoek gegaan naar een permanente locatie, en zo zijn we op ’t Binnenhof gebotst. Vanaf 4 april nemen we die zaak over. We gaan de ombouw naar De Ramblas stap voor stap doen. Pas in januari of februari gaan we sluiten om wat verbouwingen te doen. Ja, we blijven ook in De Bakkerei en hopen dat dit te combineren valt. Ik zal meer op de Markt te zien zijn, en Nagiba meer in De Bakkerei. We hebben ook een mooie deal om het personeel van ’t Binnenhof mee te nemen in de overname.”

Promenade

Naar de naam De Ramblas moesten Eddy en Nagiba niet lang zoeken. “De stad heeft plannen om van de saaie doortocht N9 een gezellige promenade te maken”, klinkt het. “Wij worden echt vrolijk van die plannen. Wij zien dan een binnenstad vol gezelligheid, met kraampjes, terrasjes, straatmuzikanten en kiosken. Op zo’n promenade willen wij een zaak uitbaten, en de naam De Ramblas past daar perfect bij. Het is meteen ook een politiek prikje voor het nieuwe stadsbestuur, om zo snel mogelijk met hun plannen te beginnen.”

Duurzaam en ecologisch

De Ramblas zal volop de kaart trekken van eerlijke producten en ecologie. “We gaan voor een combinatie van bistro en bier”, zegt Nagiba. “De keuken zal een combinatie zijn van de Vlaamse keuken met de wereldkeuken. We gaan ook echt duurzaam werken met eerlijke koffie, en thee die we bij de Wereldwinkel halen. Onze boodschappen gaan we zoveel mogelijk bij lokale producenten doen. Voor de desserts willen we samenwerken met Madam Bakster uit Gent, en dus gaan voor honderd procent natuurlijk en zelfs glutenvrij. Zelfs de schoonmaakproducten die we gebruiken, zullen ecologisch zijn. We willen die lijn echt doortrekken.”

De Ramblas opent op 4 april. Gesloten op maandag, en op donderdag na de markt. Open van 9 uur ’s ochtends tot in de late uurtjes.