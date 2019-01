Muziekclub N9 viert 40ste verjaardag Joeri Seymortier

31 januari 2019

12u01 0 Eeklo Muziekclub N9 in Eeklo bestaat veertig jaar en geeft op zaterdag 2 februari het startschot van de festiviteiten.

Tijdens ‘Open Club Day’ op zaterdag 2 februari gooien clubs in heel Europa de deuren open. Ze nodigen het publiek uit om te ontdekken hoe het er achter de schermen van een concertorganisatie aan toegaat. “Voor muziekclub N9 meteen ook de kick off van de viering van het veertigjarig bestaan”, zegt Bert Cambier van N9. “De vereniging werd opgericht in 1979. Om die verjaardag te vieren werken we aan een digitale tentoonstelling. Daarvoor hebben we de hulp van ons publiek nodig. Was je de afgelopen 40 jaar aanwezig op een van onze activiteiten en nam je daar foto’s of een video-opname? Of heb je nog oude affiches, flyers of persknipsels liggen? Kom zaterdag dan zeker eens langs naar N9 Villa. We hebben er de hele namiddag een grote scanner staan om het materiaal te digitaliseren. De leukste dingen proberen we een plaats te geven in de tentoonstelling.”

Open Club Day, zaterdag van 14 tot 19 uur in de Molenstraat 165 in Eeklo. Ook wie iets liggen heeft maar er niet kan bij zijn op Open Club Day mag N9 contacteren via info@n9.be of 09/377.93.94.