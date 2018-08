Musicalopleiding voor kinderen 20 augustus 2018

De vzw Event-Team uit Evergem en Gent is op zoek naar nieuw talent tussen 6 en 14 jaar, dat wil aansluiten bij de wekelijkse musicalopleiding op zaterdag in Gent. Bedoeling is om te schitteren in één van de musicalproducties. Event-Team organiseert vier gratis workshops, en start daarmee vanaf 8 september. Er zijn workshops dans, zang, toneel, woord en mime. Alle kinderen en jongeren tussen 6 en 14 jaar kunnen zich inschrijven voor de gratis workshops. Stuur een korte voorstelling van jezelf en een recente foto naar info@event-team.be. Info op www.event-team.be. (JSA)