Motorrijder zwaargewond na aanrijding met auto JDG

26 februari 2019

16u29 0 Eeklo Een motard is met een open beenbreuk naar het ziekenhuis overgebracht na een aanrijding met een wagen op de Leopoldlaan. Al bij al veroorzaakte het incident amper verkeershinder.

Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog geen duidelijkheid. De feiten vonden rond 15.20 uur plaats op de Leopoldlaan in Eeklo, in de richting van Maldegem. Politie en brandweer zijn momenteel ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Door de aanrijding belandde de motard in de gracht langs de baan. Hij werd met een open beenbreuk overgebracht naar het AZ Alma. Het verkeer kon in beide rijrichtingen ongestoord passeren.