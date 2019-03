Mooier en ecologischer: groendak wordt verplicht op garages in centrum stad Eeklo Joeri Seymortier

13 maart 2019

12u04 0 Eeklo Eeklo gaat een verplichting opleggen om een groendak te installeren op nieuwe garages die in de stadskern gebouwd worden.

Wie in het centrum van Eeklo garages bouwt, zal daar binnenkort verplicht een groendak op moeten leggen. Iets wat in steden als Antwerpen en Gent al gebeurt, en nu ook overwaait naar Eeklo. “Deze nieuwe regel heeft niets dan voordelen”, zegt schepen Bob D’Haeseleer (Groen). “Bij hevige regen kan het groen zorgen voor een betere verwerking van het water. In hete zomers zorgt zo’n groendak dan weer voor een interne airco in de stadskern. Het is bewezen dat het in de buurt van groendaken al snel een paar graden frisser is. En er is natuurlijk ook het uitzicht. Mensen die in een appartement wonen, kijken liever op een mooi groendak, dan op een grijs betonnen dak.”