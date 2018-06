Monden vallen open bij opening Sportpark 30 juni 2018

Indrukwekkend. Dat was het overheersende gevoel gisterenavond bij de opening van het nieuwe Sportpark in Eeklo. Twaalf miljoen euro werd geïnvesteerd in de bouw van een nieuw zwembad, een nieuwe kinderopvang en de vernieuwing van de sporthal. Gisterenavond mocht de Olympische zwemfamilie Verbauwen het nieuwe zwembad dat hun naam draagt officieel inzwemmen. Het is goed voor heel wat generaties. Er worden elke dag tot duizend sporters verwacht. Vandaag en morgen kan je zwemmen. Maandag moet het zwembad wellicht tot aan het bouwverlof weer dicht om nog enkele technische foutjes op te lossen. De kinderopvang gaat maandag wel al open. (JSA)