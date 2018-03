Moldavische jongeren op bezoek 07 maart 2018

Deze week verblijven vijftien jongeren uit Roemeens Moldavië in Eeklo. Ze werden gisteren ontvangen op het stadhuis.





De uitwisseling wordt op poten gezet door de vzw Meetjesland-Moldavië en de school Ten Doorn in Eeklo. De jongeren volgen daar deze week les, samen met de Eeklose vijftienjarigen. Donderdag bezoeken ze Gent en vrijdag Zeebrugge. "Nu zijn de jongeren van Roemeens Moldavië hier op bezoek. Van 30 april tot 5 mei gaan 15 Eeklose leerlingen dan naar daar", zegt Paul Goemaere van de vzw. "Het is goed dat jongeren elkaars cultuur leren kennen. Jongeren zijn onze toekomst. Onze vzw doet in Moldavië heel wat projecten, zoals een museum afwerken of een lokaal schooltje helpen opbouwen." (JSA)