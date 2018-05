Moeder (38) en kind (3) met auto in vaart 15 mei 2018

Een vrouw uit Gent is in de nacht van zaterdag op zondag om 1.30 uur samen met haar zoontje in het Schipdonkkanaal beland in Balgerhoeke. Dat gebeurde ter hoogte van de Kleine Moerwege en de Oude Staatsbaan. De vrouw van 38 en het jongetje van 3 konden op eigen houtje uit de auto en het water raken. Ze werden overgebracht naar AZ Alma, maar zijn er niet erg aan toe. De brandweer kwam de wagen takelen. De omstandigheden worden verder onderzocht. (OSG)