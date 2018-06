Modernste politiehuis kost 8 miljoen NA 13 JAAR EERSTE SPADESTEEK VOOR NIEUW COMMISSARIAAT JOERI SEYMORTIER EN SAM OOGHE

18 juni 2018

02u38 0 Eeklo Na dertien jaar discussiëren, plannen en tekenen zijn de werken voor het nieuwe politiehuis van de zone Meetjesland-Centrum eindelijk aangevat. Burgemeester van Eeklo Koen Loete (CD&V+) zette zaterdag de eerste spadesteek voor wat het modernste commissariaat van België moet worden.

Een historisch moment verdient historische vertegenwoordigers. De burgemeesters van Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins werden zaterdag geflankeerd door korpschef Antoinette Vanden Bossche en van Cathérine De Bolle, sinds 1 mei aan het hoofd van de Europese politie. Vandenbossche en De Bolle zijn goede vriendinnen die samen afstudeerden en tot de eerste generatie van vrouwelijke korpscheffen van België behoren. Ze leidden de politie naar een nieuw tijdperk.





Klaar in oktober 2019

Zaterdag gebeurde dat opnieuw. "Dit commissariaat brengt de politiezone in de 21ste eeuw", verwoordde Cathérine De Bolle het. Het politiehuis, dat klaar moet zijn in oktober 2019, moet het modernste van het land worden. "Onze zone is altijd al een voorbeeld geweest wat technologische vernieuwing betreft", vertelt korpschef Vanden Bossche. "Dit commissariaat zal dat nog versterken. De verhoorzalen krijgen nieuwe audiovisuele middelen, het informatieopslagsysteem wordt het fijnste van het fijnste. We zijn bijzonder trots. De vertraging heeft achteraf gezien nog geluk gebracht, want daardoor konden we nog meer vernieuwingen inplannen."





Onhaalbare plannen

Want vertraging, die was er wel degelijk. Maar liefst 15 jaar is er in Eeklo al sprake van een nieuw politiekantoor. Het oorspronkelijke plan uit 2003 was een grondige renovatie van het huidige commissariaat, het Witte Huis. Maar het gebouw is zo verouderd, dat dat amper doenbaar leek. Ook het idee rees van een nieuw politiegebouw op de site van de vroegere koekjesfabriek Lilan aan de Molenstraat en Koning Alberstraat te bouwen, of in de stationsbuurt. Er werd ook nagedacht om aan de brandweerkazerne in de Gentsesteenweg een nieuw politiehuis te zetten. Telkens onhaalbaar. In 2011 werd dan beslist om toch in het Witte Huis te blijven. Maar in 2014 zorgde een slecht inspectierapport ervoor dat het Witte Huis de weinig benijdenswaardige titel van 'slechtste politiekantoor van het land' kreeg. De plannen voor een nieuwbouw kwamen daardoor in een stroomversnelling terecht. Heel even werd in 2016 nog gedacht om de politie te verhuizen naar Den Eiken Zetel in het Mandeweegsken, maar uiteindelijk ging iedereen voluit voor de nieuwbouw in de tuin van het huidige politiekantoor.





Voorbeeld

De totale kostprijs is zo'n 8 miljoen euro. "Een noodzakelijke investering", sloot eregast Cathérine De Bolle af. "Modern en lokaal politiewerk zorgt voor veiligheid in de hele samenleving. Daarop hamer ik ook binnen Europa. Het Meetjesland is daarom een voorbeeld." En burgemeester Koen Loete? Die glunderde. "Dit is zonder twijfel een van de mooiste dagen van mijn carrière", besluit burgemeester Loete.