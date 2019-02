Modelbouwshow toont wereld in het klein Joeri Seymortier

01 februari 2019

10u16 0 Eeklo Liefhebbers van modelbouw kunnen op zondag 3 februari in zaal Sparrenhof in Eeklo naar een modelbouwshow.

Vanuit Nederland en België komen achttien standhouders alle aspecten van de modelbouw showen. “Statische modelbouw is het bouwen van niet-gemotoriseerde modellen van voertuigen, gebouwen en mensen”, zegt Dirk Derks. “Er wordt vaak gestreefd naar een zo authentiek mogelijk nabootsing. Als materiaal wordt vaak plastic gebruikt. Maar ook karton, metaal, hout en zelfs 3D-print zijn mogelijk. Dit jaar is er extra aandacht voor zeilschepen en trucks.”

De modelbouwshow wordt gehouden op zondag 3 februari, van 10 tot 17 uur, in zaal Sparrenhof in de Brugsesteenweg 183 in Eeklo. Gratis toegang en gratis parking.