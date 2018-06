Minigolf verhuist naar Sportpark 20 juni 2018

02u34 0

De minigolf die al sinds jaar en dag aan het oude zwembad in de Oostveldstraat in Eeklo zit, krijgt een nieuwe locatie aan het stedelijk Sportpark in de Burgemeester Pussemierstraat. Het zwembad werd afgelopen weekend definitief gesloten. Op vrijdag 29 juni gaat dan het nieuwe zwembad in de Pussemierstraat open. "Het oude zwembad zal op termijn gesloopt worden", zegt schepen Dirk Van de Velde (CD&V+). "Het is de bedoeling dat op termijn ook de minigolf daar dan verdwijnt. We willen de minigolf wel in Eeklo houden, en willen een nieuwe plek voorzien aan het Sportpark dat we nu volop aan het uitbreiden zijn." (JSA)