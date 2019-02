Minigolf en skatepark komen rond stedelijk Sportpark in Pussemierstraat Joeri Seymortier

15 februari 2019

09u12 0 Eeklo Eeklo gaat de buitenterrein van het stedelijk Sportpark in de Burgemeester Pussemierstraat uitbreiden met een minigolfterrein en een skatepark.

Eeklo wil alle sportinfrastructuur clusteren in het Sportpark. Het zwembad en de sporthallen zitten daar nu al samen, maar ook de buitensporten worden geclusterd. “Sinds half december worden het hockey- en rugbyveld aangelegd”, zegt schepen van Sport Marc Windey (SMS). “In de loop van de zomer zullen zij in gebruik genomen worden. Ook de aanleg van drie tennisterreinen is in volle voorbereiding. Met de aanleg van een minigolfterrein en skatepark zal de inrichting van de buitenterreinen afgerond worden. Beide sportaccommodaties worden ingepland aan de zuidkant van het Sportpark, in de buurt van het Scoutspad. De minigolfterreinen bevinden zich momenteel nog op de oude zwembadsite aan de Oostveldstraat. Deze blijven beschikbaar voor de minigolfclub tot de start van de afbraakwerken. De aanleg van de nieuwe minigolf en het skateterrein zal gebeuren in overleg met de gebruikers. De werken zullen vermoedelijk kunnen starten in de loop van het najaar, om in de lente van volgend jaar klaar te zijn.”

Het dossier zal 250.000 euro kosten, maar de stad Eeklo heeft subsidies kunnen binnen halen.