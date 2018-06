Minderjarige drugsdealer opgepakt 14 juni 2018

02u35 0

De politie Meetjesland Centrum heeft vorige week een 16-jarige jongeman uit Eeklo op heterdaad betrapt terwijl hij drugs aan het dealen was aan minderjarigen. De drugsdealer is voor de jeugdrechter in Gent geleid. Die besliste om hem op te sluiten in de gesloten instelling 'De Grubbe' in Everberg. (JEW)