Minder ongevallen op tweede sneeuwdag: “Chauffeurs waren voorzichtiger” Wouter Spillebeen

23 januari 2019

16u52 0 Eeklo In de regio Eeklo-Deinze waren chauffeurs woensdagochtend opvallend voorzichtig in het verkeer. Dat blijkt uit de ongevallencijfers van de verschillende politiezones. In de meeste zones gebeurden zelfs minder ongevallen dan dinsdag.

In Maldegem stelde de politie slechts een verkeersongeval vast. Een chauffeur remde voor de rode lichten in de Sint-Barabarastraat rond 6.15 uur, maar gleed door om tegen een bord langs de weg tot stilstand te komen. De chauffeur raakte niet gewond. “Gisteren was het duidelijk drukker”, reageert korpschef Yasmine Van Avermaete. Daarmee verwijst ze naar het feit dat er dinsdag ongeveer zeven verkeersongevallen gebeurden in de zone. “Chauffeurs waren duidelijk voorzichtiger. We zijn blij dat het positief evolueert en we hopen dat het zo blijft.”

In zones Assenede-Evergem en Meetjesland Centrum werd ook een daling vastgesteld. In beide zones stelde de politie woensdag geen enkel verkeersongeval vast, terwijl dat er dinsdag nog twee waren in Assenede-Evergem en een in Meetjesland-Centrum. Volgens commissaris Marino Longeville ligt voorzichtig rijgedrag maar ook het werk van de strooidiensten aan de oorzaak van de daling. “We hielden deze ochtend hout vast voor de gladde wegen, maar het kwam goed”, zegt hij. “Mensen verwachtten dat het er slecht bij zou liggen en de strooidiensten hebben hun werk goed gedaan. De combinatie daarvan zorgde ervoor dat we goed weggekomen zijn in de zone.”

In politiezone Aalter-Knesselare gebeurden slechts twee verkeersongevallen. “Dat is zeer weinig, gezien de omstandigheden”, weet commissaris Tim D’Haene. “Chauffeurs waren gelukkig voorzichtiger door het slechte weer.” In de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem was er wat verkeershinder door slecht begaanbare wegen. Onder andere een vrachtwagen belandde in de gracht langs de Kruishoutemstraat in Zulte, maar daarnaast gebeurden geen ernstige incidenten.