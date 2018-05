Minder hinder in Moeie 26 mei 2018

De voorbije dagen werd gewerkt in de Moeie in Eeklo, ter hoogte van het kruispunt met de Tieltsesteenweg. Donderdag en gisteren kon je enkel de Moeie inrijden in de richting van de Zuidmoerstraat. Het verkeer richting Tieltsesteenweg werd omgeleid. Ook begin volgende week wordt nog verder gewerkt. "De eerste dagen van volgende week volgen de herstellingen. De hinder zou dan eerder beperkt zijn", zegt schepen van Openbare Werken Christophe De Waele (Open Vld). (JSA)