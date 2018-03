Michel De Sutter (62) vindt onderdak bij partij SMS 15 maart 2018

02u41 0 Eeklo Michel De Sutter (62) vervoegt in Eeklo de rangen van oppositiepartij SMS. Op 14 oktober krijgt hij daar de veertiende plaats op de lijst.

Michel De Sutter was zes jaar geleden de kopman van mede-oprichter van N-VA Eeklo en haalde 745 voorkeurstemmen. Hij kwam met zijn gele vrienden in de oppositie terecht, maar draaide de N-VA vorig jaar de rug toe. Sindsdien zetelt hij als onafhankelijke in de gemeenteraad. Zeven maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen maakt hij bekend dat hij nu voor de partij SMS kiest.





"Het is zeker niet 'uit armoede' dat ik nu bij SMS zit, want ik heb letterlijk van elke partij de kans gehad om op de lijst te staan", zegt Michel De Sutter.





Veertiende plaats

"Toen ik stopte bij N-VA, heb ik lang nagedacht over mijn toekomst. Een eigen partij oprichten wilde ik niet doen, omdat dat de versnippering alleen maar groter zou maken. Door actief aan politiek te doen heb ik gemerkt dat een politieke partij eigenlijk niet het beste uitgangspunt is. Ik geloof meer in een beweging, waarin verschillende strekkingen overleggen en samen tot de beste oplossing komen. Dat vind ik nu bij SMS. Ik heb zelf gevraagd om de veertiende plaats te krijgen. Dat is midden op de lijst, want ik ben ook iemand die gelooft dat je midden de mensen moet staan."





Michel De Sutter was 28 jaar uitgever van het weekblad De Eeclonaar en een bekende kop in de stad. "Natuurlijk verwelkomen we Michel met open armen", zegt lijstduwer Marc Windey.





Stilstand stad

"Michel en ik kennen elkaar al veertig jaar en mogen mekaar gerust 'een vriend' noemen. We willen met SMS focussen op Eeklo en vanaf volgend jaar echt mee besturen. En met wie kan je dat beter doen dan met een echte Eeklonaar als Michel De Sutter? Hij is een Eeklonaar in hart en nieren, zowel met een k als met een c. Samen gaan we vechten tegen de stilstand van onze stad", zegt Windey nog. (JSA)