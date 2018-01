Michaël Vrijmoed: "Eeklo blijft mijn thuis" 22 januari 2018

02u26 0 Eeklo Sterrenchef Michaël Vrijmoed (37) van het gelijknamige restaurant in de Vlaanderenstraat in Gent is gisteren feestelijk ontvangen op het stadhuis.

Vrijmoed is een geboren Eeklonaar en heeft met zijn zaak een tweede ster binnengehaald. Het stadsbestuur ziet hem als een culinair ambassadeur en nodigde hem, zijn familie en medewerkers uit op het stadhuis. "Michäel is een man die letterlijk 'overkookt' van talent", grapte burgemeester Koen Loete (CD&V+). "Met deze ontvangst willen we hem aanmoedigen om zo verder te doen, en Eeklo verder mee uit te dragen."





Vrijmoed bracht zijn verloofde Stephanie, zijn ouders, broer en medewerkers mee. "Eeklo zal altijd mijn thuis blijven, dus natuurlijk voelt deze erkenning goed", zegt Michaël. "Mijn eerste stageplaats ooit was achter het fornuis van Hof Ter Vrombaut, bij chef Anneke Van Hecke. Ik ben blij dat ik nu op mijn beurt mensen gelukkig kan maken met mijn eten." (JSA)