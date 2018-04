Met glas te veel op tegen verlichtingspaal 03 april 2018

Een 30-jarige man uit Eeklo is in de nacht van zaterdag op zondag met een glas te veel op tegen een verlichtingspaal gereden in de Pokmoere in Eeklo. De man verloor de controle over het stuur van zijn Mercedes GL. De wagen was total loss en moest weggetakeld worden. De chauffeur raakte slechts lichtgewond. De verlichtingspaal was volledig uit de grond gerukt en werd door Eandis vervangen. Een bewoner liep ook schade op aan zijn haag en oprit. De chauffeur legde in het ziekenhuis een positieve ademtest af, waardoor zijn rijbewijs meteen voor 15 dagen is ingetrokken. (WSG)