Met auto twee tuinen in 20 augustus 2018

Een 31-jarige man uit Eeklo is gisterenmorgen rond 8.30 uur betrokken geraakt bij een verkeersongval in Veldekens in Maldegem. De man verloor er de controle over het stuur van zijn wagen en belandde in twee tuinen. Gewonden vielen er niet.





(JEW)