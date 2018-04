Mei wordt marktmaand 30 april 2018

Eeklo maakt van de maand mei de marktmaand. De feestmaand start morgen, dinsdag 1 mei, met de jaarlijkse Tamboer- en avondmarkt. Om 16 uur wordt de avondmarkt geopend door Barbara Sarafian, een actrice met Meetjeslandse roots. Op zondag 6 mei is er van 9 tot 13 uur bloemenmarkt in Eeklo. Het seniorenorkest zorgt die dag voor muziek. "Ook op Hemelvaart, donderdag 10 mei, gaat de wekelijkse markt van Eeklo gewoon door", zegt schepen Ann Van den Driessche (CD&V+). "Op donderdag 31 mei is het dan jaarmarkt en komen er 200 marktkramers naar Eeklo. De marktkramers zullen die dag in de voormiddag opgesteld staan langs de N9. In juni eindigen we het feestelijk markten. Op donderdag 28 juni wordt de wekelijkse donderdagmarkt eens extra in de kijker gezet tijdens de 'Dag van de Markt'. Dan zijn er heel wat gratis proevertjes." (JSA)