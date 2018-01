Meetjesman ondervraagt jongeren over leven in regio 02u46 0 Eeklo De Meetjesman, de regionale jeugddienst van het Meetjesland, gaat heel wat 15- en 16-jarigen uit het Meetjesland ondervragen over hoe zij wonen in de regio ervaren.

Er wordt de komende twee jaar gewerkt met jongeren uit de tweede graad van het middelbaar. "We gaan die jongeren vragen hoe zij wonen in het Meetjesland ervaren", zegt Niels Berlé. "Bij dit onderzoek zal er zowel specifieke aandacht zijn voor kwetsbare doelgroepen, als voor jongeren die buiten het Meetjesland schoollopen. De kernvraag van het onderzoek is: 'Hoe is het om als 15- of 16-jarige te wonen in het Meetjesland'. Jongeren hebben minder mogelijkheden om hun stem te laten horen. Dit terwijl zij net de toekomst zijn. De resultaten van het onderzoek zullen in beleidsaanbevelingen gegoten worden, waarmee de gemeenten en andere organisaties aan de slag kunnen."





Om dit onderzoek uit te voeren, is er een vacature online geplaatst voor een projectmedewerker van één jaar. Info: www.meetjesman.be. (JSA)





