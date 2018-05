Meetjeslandse schapendag 31 mei 2018

02u42 0

Het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve in Eeklo wordt op zondag 3 juni het decor voor de Meetjeslandse schapendag. Naast een tentoonstelling van meer dan 15 schapenrassen en een knuffelweide met kleine lammetjes, vind je er ook informatiestanden rond voeding voor schapen, lamsvlees en wolverwerking in al zijn facetten. Landelijke Gilden stelt er zijn schapenwerking voor. Ja kan op voorhand ook inschrijven voor een schapenbarbecue.





Zondag van 11 tot 17.30 uur op De Huysmanhoeve, Bus 1 in Eeklo. Info: meetjeslandseschapendag@gmail.com of via 0473/93.31.10. (JSA)