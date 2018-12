Meetjeslandse roofvogels op kalender 2019 Joeri Seymortier

07 december 2018

13u48 0 Eeklo Natuurpunt en Partners Meetjesland brengt een editie 2019 uit van de Meetjeslandkalender.

Natuurfotograaf Ludo Goossens uit Sint-Laureins zorgt voor veertien sterke beelden, en kiest voor Meetjeslandse roofvogels als thema voor 2019. “Het jaar start met een jonge torenvalk die in de sneeuw een prooi verorbert”, zegt Ludo Goossens. “Als je verder bladert, verkneukelt een steenuil zich bij het idee van de pier in zijn poot als tussendoortje. Naast bekende soorten als de torenvalk en de steenuil komen ook zeldzamere soorten in beeld, zoals de bruine kiekendief die gespot werd in het Meetjeslands Krekengebied.”

De kalender kost 10 euro. Info: www.NPMeetjesland.be/meetjeslandkalender.