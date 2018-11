Meetjeslandse Balloonmeeting krijgt extraatje Joeri Seymortier

11u58 0 Eeklo De Meetjeslandse Balloonmeeting in Eeklo zal volgend jaar groter worden. De organisatoren krijgen extra steun van de provincie.

De provincie heeft speciale subsidies vrijgemaakt voor elf toeristische evenementen in Oost-Vlaanderen. In onze regio valt Eeklo in de prijzen. “De vzw Meetjeslandse Balloonmeeting ontvangt 7.500 euro voor de organisatie van de internationale balloonmeeting op zaterdag 27 en zondag 28 juli 2019", zegt gedeputeerde Eddy Couckuyt. “Voor 2019 worden extra inspanningen gepland op vlak van promotie en inhoud, met als doel het ballonvaren verder buiten de regio te promoten. Zo wordt het event uitgebreid met de grootste nightglow (een zij-event waarbij de ballonnen na zonsondergang opgeblazen worden, red.) in ‘speciale vormen’ van België.”