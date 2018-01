Meetjesland kwartier zonder stroom 19 januari 2018

Een blikseminslag in de buurt van Eeklo heeft de volledige regio Meetjesland gisterenavond even in het donker gezet. Rond half acht sloeg een blikseminslag in op de hoofdkabels van Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet. Meteen werden enkele generatoren uitgeschakeld, wat duisternis veroorzaakte in de zone rond Eeklo, Lovendegem, Evergem, Waarschoot, Zomergem, Maldegem, Nevele, Kaprijke en Sint-Laureins. "Brute pech", vindt Koen Loete (CD&V), de burgemeester van Eeklo. "De getroffen kabels zijn zowat de kransslagaders van ons stroomnet. Maar ik wil zeker Elia feliciteren. Vanuit Brussel was meteen duidelijk wat het probleem was, en na een kwartiertje was dat al opgelost. En dat op zo'n drukke dag. Goed werk dus." (OSG)





