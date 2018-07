Meetjesland krijgt hockeyveld in kunstgras INVESTERING ACHTER SPORTPARK KOST STAD EN CLUB 450.000 EURO JOERI SEYMORTIER

28 juli 2018

02u26 0 Eeklo Dit najaar komt er aan het Sportpark in Eeklo een hockeyveld in kunstgras. De Meetjesland Hockey Club is al langer vragende partij en krijgt nu het stadsbestuur aan haar kant. Het terrein aan Ithaka voldoet niet en is te klein, waardoor de club vandaag vaak moet uitwijken naar Knokke. De investering kost 450.000 euro.

Het nieuwe hockeyterrein komt achter de vernieuwde sporthal, in de Burgemeester Pussemierstraat in Eeklo. "Er komt in het najaar eindelijk een hockeyveld in kunstgras", zegt een tevreden voorzitter Mathieu Verly. "Ons hockeyveld komt parallel aan het scoutspad, en aan de andere kant van het veld worden de rugbyspelers onze buren. Het hockeyveld wordt samen met de uitloopzones ongeveer even groot als een voetbalveld. Er komt ledverlichting langs het terrein. Het wordt een zogenaamd semi-waterveld. Wanneer dat beregend wordt met water dat wordt gerecupereerd van op het veld en het dak van de sporthal, heeft dat een zeer grote speelkwaliteit."





De aanleg van het veld kost ongeveer 450.000 euro. De club draagt een deel bij en de stad kon ook een mooie Vlaamse subsidie binnenhalen. De hockeyclub zelf neemt het engagement op om een derde van de kostprijs terug te betalen, in de vorm van tien jaar lang huur betalen. "Maar de investering is niet alleen voor de hockey", zegt de voorzitter. "Het veld zal ook kunnen gebruikt worden door de sportdienst voor sportkampen in de vakantie. Ook andere sportclubs kunnen gebruik maken van het veld, wanneer er geen hockeytrainingen of -matchen zijn. Natuurlijk op voorwaarde dat de spelers schoeisel dragen zonder harde noppen."





De Meetjesland Hockey Club is nog vrij jong, maar telt ondertussen 160 leden, vanaf de 5-jarigen tot de volwassenen. Er is nu al een competitieve herenploeg en volgend jaar komt daar ook een damesploeg bij. Er is ook een recreatieve werking voor volwassenen, waar heel wat mama's en papa's van de jongste leden gebruik van maken.





Klaar na herfstvakantie

"Als de werken vlot verlopen, hopen we net na de herfstvakantie het veld te kunnen inspelen. Het nieuwe seizoen begint op 1 september, maar we bijten nog even op onze tanden. Wanneer het nieuwe veld klaar is, moeten we de verplaatsingen naar Knokke voor thuismatchen vanaf U10 niet meer maken. Door al onze leden samen op één site te hebben tijdens het weekend, zullen we volop kunnen gaan voor het clubgevoel. We verwachten dat ons ledenaantal een enorme boost zal krijgen. Hockey is nog steeds de snelst groeiende ploegsport in ons land, met tien procent groei per jaar. Met dank aan de successen van onze nationale ploegen, de Red Lions en Red Panthers", zegt Mathieu Verly nog.