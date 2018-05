Meetjesland herdenkt einde Eerste Wereldoorlog VAN STOOMTREINFESTIVAL TOT DUIZENDEN WITTE KROKUSSEN LANGS GRENS JOERI SEYMORTIER

05 mei 2018

02u26 2 Eeklo Het Meetjesland houdt dit jaar een pak evenementen om de 100ste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog te herdenken. Dit weekend zet het Stoomcentrum Maldegem zijn jaarlijks Stoomtreinfestival in het teken van die herdenking. Er komt in het Meetjesland ook een lint van witte krokussen.

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog. "Op 11 november 1918 kwam een einde aan die verschrikkelijke oorlog en werd vrede gesloten. Dat willen we zaterdag en zondag ook herdenken op ons Stoomtreinfestival", zegt Sven De Boeck van het Stoomcentrum. "De spoorwegen hebben honderd jaar geleden een belangrijke rol gespeeld in het stopzetten van de conflicten. We hebben dit weekend authentieke stoomlocomotieven te gast, die nog reden in de tijd van de Eerste Wereldoorlog. We hebben ook historische evocaties over de Eerste Wereldoorlog. Er zullen tentenkampen nagebouwd worden, en acteurs zullen zich inleven in de tijd van toen. Er is een expo over de communicatie in die tijd en er is een ceremonie met de Last Post. We laten het kunstwerk 'De Klaproos' van Enca Caen telkens om 13.45 uur binnen rijden in het station van Maldegem. Doedelzakspelers en klaroenblazers brengen een eerbetoon."





Comeet, het cultuuroverleg van het Meetjesland, zit ook niet stil. "We hebben een gratis gids gemaakt: '100 jaar Eerste Wereldoorlog in het Meetjesland'", klinkt het bij Comeet. "Ook in het Meetjesland heeft 'den groote oorlog' heel wat sporen nagelaten. Onze regio was toen onderdeel van het 'Etappengebied', dat was een rust- en bevoorradingsgebied. Maar er werd hier ook zwaar strijd geleverd, vooral tijdens de terugtrekking van de Duitsers en het eindoffensief in 1918. Dat rijk oorlogsverleden wordt tijdens heel wat activiteiten in herinnering gebracht. De gratis gids bundelt de zichtbare -en soms ook onzichtbare- sporen in onze regio."





Dodendraad

Ook een opvallend initiatief is die van het lint van witte krokussen, dat dit najaar in 25 gemeenten langs de Belgisch-Nederlandse grens geplant zal worden. In onze regio komen de krokussen in Maldegem, Sint-Laureins, Assenede en Zelzate. "Het is ook honderd jaar geleden dat de Dodendraad afgebroken werd", zegt Kathleen Seynhaeve van het gemeentebestuur Sint-Laureins. "Dat was een elektrische grensversperring van 350 kilometer lang, waar 2.000 volt op stond. Langs de hele Nederlands-Belgische grens vielen bij de draad zo'n duizend doden. De Draad werd door de Duitse bezetter neergezet op te voorkomen dat vrijwilligers zich aansloten bij het Belgische leger." Info: www.stoom centrum.be en www.eerstewereldoor logmeetjesland.be.