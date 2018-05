Meetjesland Cafés krijgen er met 'De Kasteeldreef' elfde broertje bij 18 mei 2018

02u50 0 Eeklo De tien 'Meetjesland Cafés' krijgen er een elfde broertje bij. Café De Kasteeldreef uit Lovendegem sluit aan bij het initiatief.

"We staan voor promotionele samenwerking, onderlinge kennisuitwisseling of het samen organiseren van activiteiten met de troeven van het Meetjesland" zegt Sven De Wever. "Dat dit aanslaat, blijkt uit de interesse van De Kasteeldreef uit Lovendegem om toe te treden tot onze cluster. Samen met de tien andere cafés biedt ook dit Meetjesland Café een podium aan lokaal talent, promoot het lokale producten en maakt het de regio kenbaar."





Cafédag

Al deze facetten komen dik aan bod tijdens de Meetjesland Cafédag, dit jaar op Pinkstermaandag 21 mei in het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve, in de Bus 1 in Eeklo. Start om 11 uur met een aperitiefconcert met Trio Traverse. Om 12 uur geniet je van een Meetjeslands Bezembindervarkentje, geserveerd door Jurgen Rysselaere. Vanaf 14 uur zorgt de Belgische Krulbolbond voor initiaties krulbollen, er is een springkasteel, er zijn volksspelen, of je kan een tochtje maken op een vliegend tapijt. Om 14.30 uur start 't Zonneke uit Oosteeklo met een optreden. Wie nog een kleine honger heeft, kan terecht bij een van de Meetjeslandse producenten.





Reserveren voor de regionale middaglunch (kostprijs: 19 euro) doe je via een mailtje naar huysmanhoeve@plattelandscentrum.be of een telefoontje naar het nummer 09/327.04.47. (JSA)