Meer controles op landbouwverkeer in Oostveldstraat 06 juni 2018

Er komen extra verkeercontroles op het landbouwverkeer in de Oostveldstraat in Eeklo. Marc Windey (SMS) vindt het daar levensgevaarlijk. "In de Oostveldstraat passeren constant landbouwvoertuigen die op echte monsters lijken", zegt Windey. "Ze wijken uit over het fietspad en dat maakt fietsen daar levensgevaarlijk. Ook bussen gebruiken al te vaak het fietspad als uitwijkstrook. Wij vragen een verbod voor zwaar verkeer boven de 3,5 ton. Alleen zo wordt het daar weer veilig fietsen."





Een totaalverbod op zwaar verkeer in de Oostveldstraat komt er niet. "Die vraag heeft al eens op tafel gelegen, maar de politie heeft daar toen een negatief advies over gegeven", zegt schepen van mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld). "Ik wil de vraag opnieuw stellen, maar ik vrees dat we met een verbod op zwaar verkeer het probleem gaan verleggen naar de zijstraten. We kunnen de politie wel om extra verkeerscontroles vragen." (JSA)