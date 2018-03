Meer bos aan Galgenhof 31 maart 2018

Eeklo zal het stadsbos aan en rond het Galgenhof uitbreiden en laten ineen lopen met de groene begraafplaats in de buurt. "Om die groene gordel te realiseren moeten we vier percelen grond aankopen", zegt schepen Bob D'haeseleer (Groen). "We moeten daarvoor 400.000 euro betalen. Dat is best veel geld, omdat een deel van de gronden vandaag ingekleurd is als woonuitbreidingsgebied. Maar we willen daar groen en geen bebouwing. Als stad maken we zo een statement en willen we mee doen aan de aangekondigde betonstop van Vlaanderen." (JSA)