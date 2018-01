Maximum 50 kilometer per uur op pak landbouwwegen 23 januari 2018

Eeklo verlaagt de maximum toegelaten snelheid op een pak landbouwwegen aan de oostkant van de stad. Vorig jaar gebeurde dat al aan de westkant. Vanaf nu mag je maximum vijftig per uur rijden in het Sint-Vincentiusstraatje, Vlotte, Aalstgoed, Aalschootdreef, Waaiakker, Noordwatergang, Noordbusakker, Kruiskenstraat, Zuidbusakker en in de Bus. "Allemaal straten waar je nu zeventig per uur mag rijden, maar dat is eigenlijk te snel op smalle wegen waar veel landbouwverkeer passeert. Daarom daalt de snelheid daar naar maximum vijftig per uur", zegt schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld). (JSA)