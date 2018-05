Markt weekje parkeervrij 26 mei 2018

Door de zomerkermis is het binnenkort een weekje niet mogelijk om te parkeren op het marktplein van Eeklo. Het parkeerverbod geldt van dinsdag 29 mei om 12.30 uur en loopt door tot en met dinsdag 5 juni om 11 uur. Het is in die periode verboden te parkeren en stil te staan op het Marktplein en op de Markt tussen huisnummer 2 tot en met 16.





Er is een omleiding vanaf het kruispunt Stationsstraat met de Raamstraat, via de Lijnendraaierstraat en de Kerkstraat. Op donderdag 31 mei is deze omleiding niet van toepassing. Dan is het jaarmarkt in Eeklo en is zowat het hele centrum afgesloten voor het verkeer.





(JSA)