Markt vijf weekends parkeervrij AGENDA VOL ACTIVITEITEN OM LEEG PLEIN TE VERMIJDEN JOERI SEYMORTIER

22 juni 2018

02u45 0 Eeklo De agenda is gemaakt en de Markt van Eeklo blijft deze zomer vijf weekends parkeervrij. Die weekends zal er heel wat te beleven zijn, waardoor de horeca hoopt op bomvolle terrassen en veel sfeer. "De Markt is de ideale plaats om mensen samen te brengen", klinkt het.

Eeklo maakte de Markt vorige zomer zes weken lang parkeervrij, maar daar kwam heel wat kritiek op van de middenstand en de horeca. Te vaak was de Markt gewoon leeg, en was het niet veel meer dan een saai betonnen plein. De stad gaat dit jaar helemaal anders te werk en zocht eerst naar activiteiten om dan te bepalen wanneer de Markt parkeervrij gemaakt zou worden. Uiteindelijk komen er nu vijf weekends. Paul Van Hijfte-Ysebaert werd aangetrokken als coördinator. Hij is de vroegere uitbater van 't Voutje en de perfecte link tussen het stadsbestuur en de horeca.





Concurrentie

"Iedereen staat dit jaar in blok achter het initiatief van de parkeervrije markt, en dat is de enige manier om dit project te doen slagen", zegt Paul Van Hijfte-Ysebaert. "Er zijn nu vijf weekends uitgekozen waarop de Markt zal bruisen en swingen. We hebben het bewust bij die vijf weekends gehouden, omdat we op de Markt niets willen organiseren dat concurrentie kan zijn voor andere leuke organisaties in de stad. In het weekend van de Balloonmeeting of tijdens de twee weekends van het Herbakkersfestival, zou het al te gek zijn om ook op de Markt zwaar in te zetten op evenementen. Belangrijk is dat er deze zomer ergens in Eeklo elk weekend wel iets te beleven valt."





Het eerste feestweekend is nu al. Zaterdag 23 juni wordt de voetbalwedstrijd van de Duivels uitgezonden op groot scherm. Aansluitend is er een openluchtfuif met Eekloos talent: dj Phil Wilde om 16 uur, dj Josh Lasden om 18 uur en de Mpeg-band om 20 uur. Op zondagnamiddag 24 juni komt Family Radio naar Eeklo met de Vrolijke Vriendenbus, en optredens van een pak artiesten waaronder Filip D'haeze en Garry Hagger.





Jeugdfeest

Volgende week is het opnieuw prijs op de Markt. Op donderdag 28 juni is het voetbalfeest, en op vrijdag 29 juni wordt in de namiddag een groot jeugdfeest georganiseerd, om het einde van het schooljaar te vieren. Op 30 juni en 1 juli wordt bewust niets georganiseerd, voor de opening van het nieuwe zwembad.





In juli blijft het rustig op de Markt. "Op zaterdag 4 augustus wordt een muziekfestival gehouden en zondag 5 augustus speelt het seniorenorkest op de Markt", zegt burgemeester Koen Loete. "Op 25 en 26 augustus is er het Dzjuu Fest en de Corvette Meeting. Op 1 en 2 september tenslotte wordt op de Markt een groot 'terug naar school' event georganiseerd, waarop alle eerstejaars uitgenodigd zullen worden."