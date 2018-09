Markt vandaag laatste keer parkeervrij Joeri Seymortier

02 september 2018

11u59 1

De Markt van Eeklo wordt vandaag, zondag 2 september, een laatste keer deze zomer parkeervrij gemaakt voor een evenement.

Om 15 uur is er een optreden van het meespeeltheater Jeuk. Nadien zijn er enkele initiatielessen en optredens van dansschool S-Pression. Gisteren was er ook al veel bedrijvigheid op en rond de Markt van Eeklo. De eerstejaarsstudenten van de middelbare scholen werden uitgenodigd en kregen geschenken. Nadien waren er heel wat optredens, onder andere van de Meetjeslandse rockband Ace and the Jokers.

Het volledige programma van de festiviteiten kan je terugvinden op de website www.eeklo.be.