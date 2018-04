Markt slechts zes weekends parkeervrij COMPROMIS BEREIKT TUSSEN STADSBESTUUR, HORECA EN HANDELAARS JOERI SEYMORTIER

11 april 2018

02u36 0 Eeklo De Markt van Eeklo zal deze zomer slechts zes weekends parkeervrij gemaakt worden. Tegen het proefproject van zes volle weken parkeervrije Markt kwam vorig jaar te veel kritiek van horeca en middenstand. Nu is er een compromis voor een kortere periode, maar met meer activiteiten.

Tussen half juni en eind augustus zal de Markt van Eeklo zes weekends parkeervrij zijn, dus enkel op zaterdag en zondag. Welke weekends dat worden, staat nog niet vast. De stad gaat nu eerst op zoek naar mensen die activiteiten willen organiseren. Pas wanneer er een lijst van de organisaties is, zal beslist worden wanneer de markt parkeervrij zal zijn. Een leeg plein wil niemand meer.





"Uit de evaluatie van vorig jaar bleek dat er nood was aan meer overleg", zegt burgemeester Koen Loete (CD&V+). "We hebben als stad rond de tafel gezeten met de politieke partijen, de horecahandelaars van de Markt, de Economische Raad, ambtenaren van vrijetijdsdiensten, de stedelijke adviesraden van vrije tijd en de initiatiefnemers van evenementen van vorig jaar. Zo goed als niemand was voorstander om de Markt opnieuw voor een langere periode parkeervrij te maken. Er is nu een compromis om voor zes parkeervrije weekends te kiezen. Onder andere tijdens het wereldkampioenschap voetbal in juni, en tijdens het Herbakkersfestival in augustus zal er al zeker iets georganiseerd worden op de Markt. Als stad leggen we 10.000 euro aan de kant ter ondersteuning van de initiatieven."





10.000 euro

Concrete ideeën voor activiteiten worden nu verzameld en binnenkort beoordeeld door een beslissingswerkgroep. Schepen van Lokale Economie Christophe De Waele (Open Vld) was openlijk de grootste tegenstander van opnieuw zes weken parkeervrije Markt. "We hebben van de handelaars duidelijk gehoord dat die parkeerplaatsen op de Markt tijdens de week broodnodig zijn", zegt De Waele. "Het is goed dat er nu een compromis is, waarin zo goed als iedereen zich kan vinden. Die positieve sfeer is nodig om er deze zomer een succes van te maken."





Groen Eeklo had wel op meer gehoopt en is de vurigste voorstander van een parkeervrije Markt voor een langere periode. Vandaag zit de partij nog samen om het dossier verder te bespreken. "Een aaneengesloten periode is volgens ons ook een stuk duidelijker, praktischer en logischer", zegt schepen Bob D'haeseleer (Groen). "Maar we willen positief zijn. Elke dag parkeervrij, is een dag vooruitgang. En in ieder geval veel beter dan de zwarte vlaggen van vorig jaar."





Wie voorstellen of ideeën heeft om deze zomer iets te organiseren op de parkeervrije Markt van Eeklo, moet dat zo snel mogelijk laten weten op evenementen@eeklo.be.