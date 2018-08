Markt parkeervrij voor Dzjuu Fest 23 augustus 2018

De Markt van Eeklo wordt op zaterdag 25 augustus parkeervrij gemaakt voor de vierde editie van het gratis festival Dzjuu Fest.





"We blijven trouw aan hun concept en brengen een gevarieerd aanbod van eigen bodem", zegt Philip Valcke. "Starten doen we om 18 uur met The Preacher Men, die zorgen voor country en bluegrass. Om 19 uur is het tijd voor The Landlords, met hun eigenzinnige covers van 60's en 70's-klassierkers. Rond 20.30 uur verwent Langston Poplin ons met een mengeling van funk, rock en pop. En als afsluiter komt Ampersand op het podium. Die zijn dit jaar nog verkozen tot 'Beste Pop' op de Exposure Music Awards."





Info: www.eeklo.be.





(JSA)