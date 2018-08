Markt nog één keer parkeervrij voor muziek en school-event 31 augustus 2018

02u33 0 Eeklo De Markt van Eeklo wordt op zaterdag 1 en zondag 2 september nog een laatste keer parkeervrij gemaakt. Het 'Back To School-event' wordt er gehouden.

Op zaterdag 1 september worden zowat 650 jongeren uitgenodigd die maandag beginnen als eerstejaarsstudent in het secundair onderwijs in Eeklo. "Tussen 14 en 16 uur zijn er optredens van enkele schoolbandjes van de verschillende secundaire scholen uit onze stad: PTI, College Ten Doorn, het GO Atheneum en leefschool De Tandem", zegt schepen van Evenementen Ann Van den Driessche (CD&V+). "Na hun optredens, vanaf 16 uur, zijn er dan nog optredens van Monte Moro, Woesten en van Ace & The Jokers. De eerstejaarsstudenten kunnen op de parkeervrije Markt kennis maken met hun nieuwe school en met onze stad. Ook de hulpdiensten geven zaterdag informatie over de veiligheid van studenten. Voor elk van de eerstejaarsstudenten is er ook een mooi gevulde goodiebag met een balpen, zonnebril, fluostift, en een gratis zwemticket en filmticket."





De eerstejaars worden persoonlijk uitgenodigd en krijgen een geschenk. Maar het evenement en de optredens staat open voor iedereen. Ook op zondag 2 september blijft de Markt van Eeklo parkeervrij. Om 15 uur is er een optreden van het meespeeltheater Jeuk. Nadien zijn er enkele initiatielessen en optredens van dansschool S-Pression.





Het volledige programma van het parkeervrije weekend en de festiviteiten kan je terugvinden op de website www.eek lo.be. (JSA)