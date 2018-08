Markt dit weekend parkeervrij 02 augustus 2018

De Markt van Eeklo wordt dit weekend nog eens parkeervrij gemaakt. Er wordt een muzikaal weekend ingepland. Op zaterdag 4 augustus staat de rock centraal en is er om 18.30 uur een optreden van Seamy License. Om 20 uur volgt dan het concert van USE. Op zondag 5 augustus blijft de Markt ook parkeervrij. Dan staat het seniorenorkest van Eeklo om 10.30 uur in voor een aperitiefconcert.





Later op de maand staan ook al organisaties gepland. Op zondag 19 augustus is er de slotrit van de Ronde van Oost-Vlaanderen voor beloften. Op zaterdag 25 augustus is er vanaf 16 uur nog een pak muziek, met het Dzjuufest 2018. Gratis toegang. Info: www.eeklo.be. (JSA)