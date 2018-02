Marc Windey (SMS): "Verkiezingsjaar wordt feestjaar" 14 februari 2018

02u52 0

Marc Windey (SMS) vindt het niet kunnen dat het stadsbestuur van Eeklo in het jaar van de verkiezingen opvallend veel feestjes plant.





"Zo merk ik een financiële injectie voor de ondernemersaward Theo's: maar liefst 12.500 euro voor één avond", zegt Marc Windey. "Voor de opening van het nieuwe zwembad deze zomer vind ik zelfs geen bedrag terug. Ik stel vast dat het Herbakkersfestival terug een grotere financiële injectie krijgt: 5.000 euro meer dan vorig jaar. Kers op de taart wordt het weekend van 6 en 7 oktober. Jawel, een week voor de verkiezingen. Precies in dat weekend moet en zal gefeest worden, want dan bestaat Cultuurcentrum De Herbakker 25 jaar. Dit ongetwijfeld historisch gebeuren wordt feestelijk gespijsd met maar liefst 27.000 euro belastinggeld. Voor heel wat feestjes zit de kostprijs mooi verborgen onder een ander artikel en andere omschrijvingen. Blijkbaar alles om de schijn hoog te houden", besluit gemeenteraadslid Marc Windey. (JSA)