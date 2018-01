Marc Windey (70) gaat toch door met politiek 02u41 0 Foto Joeri Seymortier Marc Windey.

Marc Windey, de frontman van de oppositiepartij SMS in Eeklo, gaat toch door met politiek. De man is zeventig, maar beslist in oktober toch opnieuw op te komen.





Marc Windey twijfelde lang over zijn eigen politieke toekomst, en dacht aan stoppen. Maar de stad is er volgens hem zo slecht aan toe, dat stoppen gewoon niet kan. "De mensen die begin 2019 aan het roer van de stad zullen komen, zullen het moeten doen met een zware erfenis", zucht Marc Windey. "De nieuwe ploeg moet radicaal het stuur omgooien om aan deze stad en zijn inwoners de fierheid van vroeger terug te geven. Ik heb de laatste maanden lang getwijfeld of ik nog een verlengstuk zou breien aan mijn politieke aanwezigheid. Het idee om meer vrije tijd te hebben woog op een bepaald ogenblik zwaarder dan het af en toe gefrustreerd verblijf langs de kant van de oppositie. Maar als ik zie wat de meerderheid er maar van bakt, dan moet ik gewoon doorgaan. Ik wil meehelpen om ons SMS-kind verder op de sporen te zetten. Ja, ik ben zeventig, maar wel springlevend. En ik ben klaar voor de uitdaging."





Marc Windey haalde vijf jaar geleden als lijsttrekker 732 voorkeurstemmen. Lijstduwer Luc Vandevelde haalde er 797. Of Windey opnieuw lijsttrekker wordt, wil hij nu nog niet zeggen. "Dat wordt op 27 januari bekend gemaakt", klinkt het. (JSA)