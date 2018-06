Man vergeet handrem: seniore gekneld en zwaargewond 12 juni 2018

Een seniore uit de Polydoor Lippenslaan in Eeklo is gisteravond zwaargewond geraakt bij een ongeval. Iets voor 19 uur stapte een 32-man uit zijn camionnette, maar hij vergat de handrem op te zetten. De bestelwagen bolde vooruit en reed tegen een muurtje waar op dat moment een bejaarde vrouw stond. Het muurtje stortte deels in en de vrouw raakte gekneld. Ze moest bevrijd worden en werd zwaargewond afgevoerd naar het AZ Alma.





(OSG)