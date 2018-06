Man kweekt en dealt cannabis in tuinhuis van partner 16 juni 2018

Een veertiger uit Eeklo riskeert dertig maanden cel voor het telen van cannabis en verkopen van wiet en speed. Hij teelde de drugs in het tuinhuis van zijn partner, in Gent. Zij was daar naar eigen zeggen niet van op de hoogte. "Ik ben er één keer bezig geweest, maar het was er vochtig en warm, ik ben meteen buiten gegaan. Mijn partner was daar vaak, maar volgens hem laadde hij daar zijn elektriciteitskaart op." De vrouw riskeert ook achttien maanden cel, maar de Eeklonaar bevestigt dat zijn partner van de teelt niets afwist. "Ik wilde haar erbuiten houden", vertelde hij. Beide beklaagden riskeren nog een boete van telkens 8.000 euro. Vonnis in deze zaak over twee weken.





(OSG)