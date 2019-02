Man (76) sterft na aanrijding aan Markt in Eeklo Jeffrey Dujardin

16 februari 2019

08u47 0

Aan de Markt in Eeklo is deze nacht rond 00.30 uur een dodelijk ongeval gebeurd. Een 76-jarige man wou de weg oversteken, en werd daarbij gegrepen door een wagen. De hulpdiensten waren snel ter plaat, maar alle hulp kon niet meer baten. Het parket van Oost-Vlaanderen stelde een verkeersdeskundige aan. “Over de omstandigheden van het ongeval is momenteel nog geen duidelijkheid”, aldus het parket.

Later meer.