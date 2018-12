Man (52) staat terecht voor verkrachting en belaging van ex-partner Jeffrey Dujardin

04 december 2018

12u27

Bron: Belga 0 Eeklo Een 52-jarige man uit Eeklo heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor verkrachting en belaging van zijn ex-echtgenote. E.V. zou zich aan het slachtoffer vergrepen hebben in hun toenmalige woning in Brugge, maar ontkent die feiten. Het openbaar ministerie vorderde minstens twee jaar effectieve gevangenisstraf.

Na de relatiebreuk bleef het echtpaar nog even in dezelfde woning, waar ze elk hun eigen kamer hadden. Op 27 januari 2016 wilde de vrouw strijken, maar begon haar ex-partner seksueel getinte opmerkingen te maken. E.V. zou ook haar borsten betast hebben en maakte duidelijk dat hij seks wilde. De vrouw ging daar niet op in, waarna ze naar eigen zeggen verkracht werd. Pas toen hij was klaargekomen, kon de vrouw ontsnappen.

In het ziekenhuis werden onmiddellijk enkele verwondingen vastgesteld. Ze deed ook snel aangifte van de feiten. “Ook tijdens het huwelijk ging ze gebukt onder zijn dominantie en zijn arrogantie”, pleitte de advocate van de burgerlijke partij. Nadien werd het slachtoffer door haar ex-man nog maanden lastiggevallen, onder andere met nachtelijke telefoontjes. De burgerlijke partij vroeg een voorlopige schadevergoeding van 10.000 euro.

De beklaagde gaf toe dat er sprake was van belaging, maar ontkent de verkrachting. Volgens E.V. ging het om seks met wederzijdse toestemming. Over de verwondingen verklaarde hij tijdens het onderzoek dat zijn ex-vrouw die mogelijk zelf veroorzaakt had.

De rechtbank doet uitspraak op 7 januari.