Maatwerkbedrijven Nevelland en Revam fusioneren 26 juli 2018

02u40 0 Eeklo De maatwerkbedrijven vzw Revam uit Eeklo en vzw Nevelland uit Gent fusioneren. De twee afdelingen blijven bestaan, en iedereen kan in dezelfde vestiging blijven werken.

Naar eigen zeggen komt de fusie tussen Revam en Nevelland er om zo hun positie binnen de sociale economie te versterken en te verankeren. Vanaf nu heet de nieuwe overkoepelende vzw Mirto. Drukkerij Nevelland Graphics uit Gent blijft een coöperatieve vennootschap en wordt vanaf nu Mirto Print. Samen zijn Mirto en Mirto Print goed voor 300 personeelsleden, voornamelijk mensen die niet terechtkunnen op de reguliere arbeidsmarkt.





Geen ontslagen

"Door de fusie kunnen wij ons gemeenschappelijk doel nog beter realiseren", zegt woordvoerder Dirk Roels. "Wij werken voornamelijk met mensen met een fysieke beperking of moeilijke sociale achtergrond. Door hen een volwaardige en kwalitatieve job aan te bieden, geven we hen ook een waardig bestaan. De fusie zorgt ervoor dat wij ons verder kunnen versterken als maatwerkbedrijf binnen de sociale economie. Voor de werknemers zelf verandert er eigenlijk niets. Het personeel dat in Eeklo werkt, blijft daar ook werken. Zij die in Gent aan de slag zijn, blijven in Gent. Iedereen blijft aan het werk", aldus woordvoerder Dirk Roels.





De maatschappelijke zetel van Mirto vzw en Mirto Print is vanaf nu gevestigd in Gent. In de bedrijven worden onder andere pakjes klaar gemaakt en verwerkt voor verzending, en er is een groendienst voor tuinonderhoud voor steden en gemeenten. (JSA)