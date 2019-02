Maandag werken aan kruispunt ‘Den Teut’ (maar niet tijdens de spits) Joeri Seymortier

15 februari 2019

14u15 0 Eeklo Maandag 18 februari wordt verkeershinder verwacht op het kruispunt van de N9 met de R43 in Eeklo, in de volksmond Den Teut.

Maandag wordt de middenberm op de Leopoldlaan in Eeklo, ter hoogte van het kruispunt met de R43, hersteld. Om de hinder te beperken wordt enkel buiten de spitsuren gewerkt. Er is tijdelijk een omleiding.

“Voertuigen die op de N9 uit de richting Maldegem komen en rechtdoor richting Eeklo willen, moeten verplicht rechts afslaan en draaien aan de rotonde aan AZ Alma”, zegt schepen van Openbare Werken Christophe De Waele (Open Vld). “Vanuit de Ringlaan kan de afslag naar de N9 richting Eeklo genomen worden. Voertuigen die van de R43 richting Eeklo willen, nemen dezelfde omleiding. Die rijden rechtdoor tot aan de rotonde, en dan rechtsaf richting Eeklo.”

Probeer maandag vooral niet op de Ringlaan rechtsomkeer te maken en over de volle witte lijn te rijden. “U-bochten over een volle witte lijn zijn verboden. Het overschrijden van een volle witte lijn geeft aanleiding tot een onmiddellijke inning van 174 euro. We hopen op een goede opvolging zodat het verkeer veilig en vlot kan verlopen”, klinkt het bij de politie.