Luce Strijkkwartet viert tiende verjaardag (en geeft voor het eerst een eigen concert) Joeri Seymortier

12 december 2018

11u16 0 Eeklo Het Luce Strijkkwartet uit het Meetjesland viert haar tiende verjaardag, en geeft zaterdagavond een concert in Eeklo.

Al tien jaar spelen Sarah Depauw, Isabelle Janssens, Matthias Demoen en Petra Van Belleghem samen muziek. “Al tien jaar ruilen we hiervoor gemiddeld één avond in de week om voor een strijkkwartetavond”, zegt Petra Van Belleghem. “Na 10 jaar voornamelijk koren te ondersteunen, willen we nu voor het eerst zelf een concert organiseren. We doen een beroep op de Portugese sopraan Margarida Hipolito, die voor de spreekwoordelijke kers op de taart zal zorgen. Het wordt een warme mooie avond.”

Het jubileumconcert wordt gehouden op zaterdag 15 december om 20 uur in de Sint-Janskapel van het Psychiatrisch Centrum in Eeklo. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa. Te koop bij Facsimile in de Zuidmoerstraat 140 in Eeklo of via lucestrijkkwartet@gmail.com.